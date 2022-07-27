32 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии за последние сутки

Выздоровели 10 человек Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 4 человека. Об этом утром 27 июля сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 1 665 тестов на коронавирус, выявлено 32 новых случая. В числе заболевших 3 ребенка до 14 лет, 3 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 10 человек.

На утро 27 июля 870 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 40 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 4 человека — в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 048 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 763 пациента. 4 047 человек скончались, из них 3 847 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 220 жителей региона. Из них 559 458 прошли оба этапа вакцинации. 175 107 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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