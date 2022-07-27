Работники «Ижстали» благоустроили территорию завода

Фото: «Ижсталь»

Его цель – благоустройство территории завода, создание комфортных условий труда для работников, развитие их творческой активности. Конкурс ежегодный и охватывает все производственные подразделения.

Фото: «Ижсталь»

При оценке жюри учитывало площадь благоустройства, степень ухоженности, эстетичность, оригинальность исполнения, идейное наполнение композиции.

Фото: «Ижсталь»

Победителем конкурса стал прокатный цех за расширение зоны благоустройства, композиционную целостность и органичность. Второе место поделили сталевары, развившие прошлогоднюю тему экзотического зоопарка со львами, фламинго и тропическими бабочками, и цех ремонта и технического обслуживания оборудования сталеплавильного производства, воздвигший локальную аллею трудовой славы и освоивший новый участок прилегающей территории.

Фото: «Ижсталь»

В номинации «За творчество и креативный подход» победил коллектив транспортного цеха, усиливший летнее настроение искусственными белыми голубями, огромными ромашками и феерическими бабочками. Коллектив инструментального цеха создал парк культуры и отдыха в миниатюре с забавными аттракционами, ретро-скульптурами и непременным фонтаном в центре, за что был удостоен номинации «За счастливое детство». «Сказочную артистичность» показал цех ремонта и технического обслуживания механооборудования и электрических машин. В их зеленой композиции нашлось место золотой рыбке со свитой, лягушке-царевне и ученому коту. Уютную зону отдыха разбили умельцы департамента логистики закупок, украсив ее русской печкой и цветником с удмуртским орнаментом, за что были отмечены в номинации «Создание оригинальных этнографических зон». Также несколько подразделений отмечены в номинации «За сохранение традиций на высоком эстетическом уровне».

Фото: «Ижсталь»

Фото: «Ижсталь»

Информация от партнера.