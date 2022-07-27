Трамваи не идут по улице Магистральной в Ижевске

С 10:54 нет движения трамваев маршрутов №№ 1, 5, 9, 12 по улице Магистральной в Ижевске Фото: Архив КП

В Ижевске с 10:54 нет движения трамваев маршрутов №№ 1, 5, 9, 12 по улице Магистральной. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», это связано с технической неисправностью путей, на месте работают специалисты.

Движение временно организовано следующим образом:

- маршрут №1: Сквер металлургов - ул. К.Маркса - Центр - Трамвайное депо №

- маршрут №5: Буммаш - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо №1;

- маршрут №9: Буммаш - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - Трамвайное депо №1;

- маршрут №12: Ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр - Трамвайное депо №1.

Пассажирам стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Обновлено: движение трамваев по улице Магистральной открыто в 12:23.

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