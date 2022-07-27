Гороскоп на 28 июля: Стрельцы сохранят уверенность в завтрашнем дне, Львы обратят внимание на самоконтроль

Стрельцы сохранят уверенность в завтрашнем дне Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОВЕН

Старания Овнов не останутся незамеченными. Уделите внимание мелким деталям, чтобы довести до совершенства намеченные планы.

ТЕЛЕЦ

Хобби принесет Тельцам умиротворение. Займитесь им в перерывах между обыденными делами. Зарядившись спокойствием, вы увидите этот мир другим.

БЛИЗНЕЦЫ

Хорошие отношения с семьей даст Близнецам надежную опору даже в самые трудные времена. Уделите ей время, даже если у вас его немного.

РАК

Мечтательность Раков может увести далеко. Попросите друзей напоминать вам о важности дел в реальном мире, чтобы успеть жить.

ЛЕВ

Вспыльчивость Львов подвергнет опасности их окружение. Люди вокруг вас уже давно страдают от ваших негативных эмоций. Обратите внимание на себя. Возьмите ситуацию под контроль.

ДЕВА

Девам не смогут отказать в просьбах. Направьте свои силы в благотворительность, и вы даже не заметите, как преобразится мир вокруг вас.

ВЕСЫ

Весам надо учиться сохранять баланс. Чередуя занятия физической и умственной деятельности, вы постигнете гармонию и обретете покой.

СКОРПИОН

Разочарование в близких людях будет болезненным. Но не опускайте руки. Взяв волю в кулак, вы пройдете все жизненные испытания и начнете жить по-новому.

СТРЕЛЕЦ

Сохраните уверенность в завтрашнем дне. Бросьте все свои силы на то, чтобы ваши дела не стали тяготящим вас грузом. Время для вас станет ценным ресурсом.

КОЗЕРОГ

Одинокие Козероги будут держаться за ум и искать выгоду в отношениях. Но это не принесет им длительного счастья. Стоит задуматься об отношениях к людям и больше полагаться на эмоции.

ВОДОЛЕЙ

Нервозность последних дней стоит сгладить. Проведите время со своим питомцем. Общение с животными успокаивает и приносит заряд позитивной энергии, а она вам необходима как никогда.

РЫБЫ

Не отвлекайтесь на суету будней. Ищите удовольствие в мелочах и не бойтесь лениться. Все ваши дела будут сделаны в срок при любом раскладе.

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