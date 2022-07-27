Ранее судимая жительница Удмуртии задержана по подозрению в убийстве сожителя

По версии следствия, женщина ударила своего возлюбленного ножом в спину. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР
26 июля в деревне Большие Кивары Шарканского района Удмуртии было обнаружено тело 54-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, по подозрению в убийстве задержана его 41-летняя сожительница, ранее судимая за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание детей.
По версии следствия, накануне сожители выпивали. В ходе застолья между ними произошел конфликт, в результате которого женщина, находясь в нетрезвом состоянии, ударила возлюбленного ножом в спину.
«Мужчина успел забежать к соседям, где через непродолжительное время скончался в результате полученного ранения», - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место преступления. Назначены медицинская и криминалистическая экспертизы. Готовятся материалы для предъявления женщине обвинения и ее дальнейшего заключения под стражу.
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