Ранее судимая жительница Удмуртии задержана по подозрению в убийстве сожителя

По версии следствия, женщина ударила своего возлюбленного ножом в спину. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

26 июля в деревне Большие Кивары Шарканского района Удмуртии было обнаружено тело 54-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, по подозрению в убийстве задержана его 41-летняя сожительница, ранее судимая за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание детей.

По версии следствия, накануне сожители выпивали. В ходе застолья между ними произошел конфликт, в результате которого женщина, находясь в нетрезвом состоянии, ударила возлюбленного ножом в спину.

«Мужчина успел забежать к соседям, где через непродолжительное время скончался в результате полученного ранения», - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место преступления. Назначены медицинская и криминалистическая экспертизы. Готовятся материалы для предъявления женщине обвинения и ее дальнейшего заключения под стражу.

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