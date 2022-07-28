Погода в Ижевске 28 июля: до +27 и без осадков

28 июля в Ижевска ожидается жаркая погода Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 28 июля. Второй месяц лета почти кончился, но впереди август. Да и погода радует. Подробнее расскажет «Комисомолка».

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха в Ижевске поднимется до +25…+27 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Ближайшие дни ожидаются жаркими.

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