Пожар на ул. Красногеройская в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

27 июля 2022 года на территории гаражей между ул. Красногеройская, 60 и ул. Советская в Ижевске загорелась постройка. Как сообщают очевидцы, пожар начался примерно в 20:40.

«Я заметила черный дым и очень испугалась! Мы живем в соседнем доме, спустились на улицу – оказалось, горит не квартира, а какое-то здание на территории гаражей», – сообщила Оксана.

Густой черный дым напугал ижевчан Фото: Архив «КП» в Ижевске

Дым от огня шел сильный и был виден даже из центра города.

Дым от пожара на ул. Красногеройская виден из центра Фото: Архив «КП» в Ижевске

Рядом с горящей постройкой стояла «Мазда». Насколько пострадала машина, пока неизвестно. По словам очевидцев, около 21:20 пожар потушили.

Неизвестно, насколько сильно пострадало рядом стоящее авто Фото: Архив «КП» в Ижевске

UPD

«27 июля 2022 года в 21.09 поступило сообщение о пожаре на улице Советской Ижевска. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, было открытое горение двухэтажного гаража по всей площади. В 21.27 объявлена локализация пожара на площади 100 кв.м. Пострадавших нет. Причина устанавливается», – уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии в своем телеграм-канале.