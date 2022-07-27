Два пациента психоневрологического интерната в Удмуртии самовольно ушли с территории учреждения

В Удмуртии пропали два пациента Пижильского психоневрологического интерната, который расположен в Сюмсинском районе республики. Как сообщает на официальной странице «ВКонтакте» поисково-спасательный отряд «Регион 18», мужчины покинули территорию ПНИ самовольно, и их местоположение неизвестно.

Мужчины 1991 и 1986 года рождения ушли из учреждения вечером 25 июля. Оба пациента имеют психическое расстройство.

Если вы видели мужчин с фото или обладаете-либо информацией о них, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (102 с мобильного) или по номеру +7(951)195-29-71.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как сейчас живут дети из Ижевска, которые прославились в юном возрасте

Сергей Антонов снялся с выборов главы Удмуртии

Школьник на электросамокате сбил пенсионерку в Ижевске

«Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд рублей в 2022 году