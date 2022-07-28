16-летнему студенту в Ижевске грозит 20 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

По данным следствия, студент занимался распространением наркотических средств Фото: Архив КП

26 июля в Ижевске задержали 16-летнего жителя Воткинска, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«По данным следствия, студент занимался распространением наркотических средств, раскладывая тайниковые закладки в г. Ижевске. 26 июля 2022 года он был задержан на ул. Красногеройская с наркотическим веществом в крупном размере, приготовленным к сбыту», - говорится в сообщении.

Подозреваемого допросили, на месте проведена проверка его показаний. Назначены медицинская, химическая, психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Юноше грозит до 20 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

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