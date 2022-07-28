Глава Удмуртии о форуме «iВолга»: «Идеи нашей молодежи востребованы»

Фото: ivolgaforum.ru

В ходе прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» глава региона Александр Бречалов рассказал об участниках молодежного форума «iВолга». От республики на юбилейный 10-й форум в Самарскую область отправились сразу 89 человек, 26 из них представят на грантовом конкурсе свои проекты.

«Игорь Анатольевич Комаров (полномочный представитель президента в ПФО – прим. ред.) дал право постоянно проводить финал творческого конкурса «Театральное Приволжье» в Удмуртии. Республика у него на хорошем счету. Сейчас Удмуртия участвует в молодежном форуме «iВолга». Совсем скоро команда из Удмуртии представит свои инициативы членам жюри грантового конкурса, они совершенно разной направленности – предпринимательство, национальная политика, создание тематических сообществ, молодежная политика. Важно поддерживать инициативы нашей молодёжи, их идеи действительно актуальны и востребованы», – рассказал руководитель региона.

Отметим, в этом году фестивальная площадка форума примет порядка 2 тысяч человек. В течение семи дней участники проходят обучающую программу и мастер-классы, знакомятся с новыми тенденциями в интересующих их направлениях, а также встречаются с экспертами, чтобы доработать свои социальные проекты и выйти на их защиту.

Напомним, ранее Игорь Комаров провел в Ижевске заседание Совета Приволжского федерального округа, в ходе которого обсуждались актуальные задачи и меры по поддержке экономики и реализация нацпроекта «Культура» в регионах ПФО.

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