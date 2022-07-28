Гороскоп на 29 июля: Овны откроют для себя новые горизонты, искренность Весов оценят по достоинству

Овны откроют для себя новые горизонты Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Овен

Жизнь Овнов улучшится, если научиться смотреть по сторонам. Расширяйте свой кругозор и открывайте для себя новые горизонты.

Телец

Время, проведенное с семьей, станет важнейшим событием дня для Тельцов. В уютной обстановке вы сможете морально отдохнуть и принять важное решение.

Близнецы

Близнецам необходимо взяться за дело с холодной головой. Не отвлекайтесь на чужие советы. Ваши решения будут правильными.

Рак

Держите себя под контролем. Излишние эмоции не принесут Ракам дополнительных преимуществ. Займитесь делом, и у вас все получится.

Лев

Игривая натура Львов просит выхода наружу, поэтому не отказывайте себе в маленьких радостях. Этот день идеально подойдет вам для того, чтобы заняться чем-то необычным, давно интересующим вас.

Дева

Желание познать мир приведет Дев к любви. С нее начнутся изменения в вашей жизни. Наслаждайтесь ими, как моментами лета.

Весы

Весы не должны лгать. Любая ложь в этот день может вернуться к вам. Умейте признать вину. Вашу искренность оценят по достоинству.

Скорпион

Скорпионам надо обратить внимание на свою половинку. Проявите осторожность в отношениях. И прежде чем принять важное решение, тщательно все взвесьте.

Стрелец

Стрельцам нужно искать обходные пути к поставленной задаче. Вам предстоит нелегкий путь, чтобы ее выполнить. Принятый вызов судьбы будет вознагражден.

Козерог

Козероги должны прислушаться к себе. Анализ прошлого и монолог с собой позволит вам стать счастливее и прийти к неожиданным выводам.

Водолей

Ваша жизнь измениться в лучшую сторону, если как следует приложить усилия. Не отказывайтесь от предложенных вариантов работы. Один из них поможет вам встать на ноги.

Рыбы

Уделите время беседам с любимыми. Мелкие детали позволят вам раскрыть их для себя с неожиданной стороны и освежить отношения.

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