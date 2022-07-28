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Общество28 июля 2022 10:41

Гороскоп на 29 июля: Овны откроют для себя новые горизонты, искренность Весов оценят по достоинству

Астрологический прогноз для наших читателей
Дана Солнцева
Овны откроют для себя новые горизонты

Овны откроют для себя новые горизонты

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Овен

Жизнь Овнов улучшится, если научиться смотреть по сторонам. Расширяйте свой кругозор и открывайте для себя новые горизонты.

Телец

Время, проведенное с семьей, станет важнейшим событием дня для Тельцов. В уютной обстановке вы сможете морально отдохнуть и принять важное решение.

Близнецы

Близнецам необходимо взяться за дело с холодной головой. Не отвлекайтесь на чужие советы. Ваши решения будут правильными.

Рак

Держите себя под контролем. Излишние эмоции не принесут Ракам дополнительных преимуществ. Займитесь делом, и у вас все получится.

Лев

Игривая натура Львов просит выхода наружу, поэтому не отказывайте себе в маленьких радостях. Этот день идеально подойдет вам для того, чтобы заняться чем-то необычным, давно интересующим вас.

Дева

Желание познать мир приведет Дев к любви. С нее начнутся изменения в вашей жизни. Наслаждайтесь ими, как моментами лета.

Весы

Весы не должны лгать. Любая ложь в этот день может вернуться к вам. Умейте признать вину. Вашу искренность оценят по достоинству.

Скорпион

Скорпионам надо обратить внимание на свою половинку. Проявите осторожность в отношениях. И прежде чем принять важное решение, тщательно все взвесьте.

Стрелец

Стрельцам нужно искать обходные пути к поставленной задаче. Вам предстоит нелегкий путь, чтобы ее выполнить. Принятый вызов судьбы будет вознагражден.

Козерог

Козероги должны прислушаться к себе. Анализ прошлого и монолог с собой позволит вам стать счастливее и прийти к неожиданным выводам.

Водолей

Ваша жизнь измениться в лучшую сторону, если как следует приложить усилия. Не отказывайтесь от предложенных вариантов работы. Один из них поможет вам встать на ноги.

Рыбы

Уделите время беседам с любимыми. Мелкие детали позволят вам раскрыть их для себя с неожиданной стороны и освежить отношения.

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