Гороскоп на 29 июля: Овны откроют для себя новые горизонты, искренность Весов оценят по достоинству

Овны откроют для себя новые горизонты
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Овен
Жизнь Овнов улучшится, если научиться смотреть по сторонам. Расширяйте свой кругозор и открывайте для себя новые горизонты.
Телец
Время, проведенное с семьей, станет важнейшим событием дня для Тельцов. В уютной обстановке вы сможете морально отдохнуть и принять важное решение.
Близнецы
Близнецам необходимо взяться за дело с холодной головой. Не отвлекайтесь на чужие советы. Ваши решения будут правильными.
Рак
Держите себя под контролем. Излишние эмоции не принесут Ракам дополнительных преимуществ. Займитесь делом, и у вас все получится.
Лев
Игривая натура Львов просит выхода наружу, поэтому не отказывайте себе в маленьких радостях. Этот день идеально подойдет вам для того, чтобы заняться чем-то необычным, давно интересующим вас.
Дева
Желание познать мир приведет Дев к любви. С нее начнутся изменения в вашей жизни. Наслаждайтесь ими, как моментами лета.
Весы
Весы не должны лгать. Любая ложь в этот день может вернуться к вам. Умейте признать вину. Вашу искренность оценят по достоинству.
Скорпион
Скорпионам надо обратить внимание на свою половинку. Проявите осторожность в отношениях. И прежде чем принять важное решение, тщательно все взвесьте.
Стрелец
Стрельцам нужно искать обходные пути к поставленной задаче. Вам предстоит нелегкий путь, чтобы ее выполнить. Принятый вызов судьбы будет вознагражден.
Козерог
Козероги должны прислушаться к себе. Анализ прошлого и монолог с собой позволит вам стать счастливее и прийти к неожиданным выводам.
Водолей
Ваша жизнь измениться в лучшую сторону, если как следует приложить усилия. Не отказывайтесь от предложенных вариантов работы. Один из них поможет вам встать на ноги.
Рыбы
Уделите время беседам с любимыми. Мелкие детали позволят вам раскрыть их для себя с неожиданной стороны и освежить отношения.
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