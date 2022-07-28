RT: в Госдуме предложили разрешить россиянам переводиться из иностранных вузов в отечественные

Депутат ГД Власов предложил разрешить россиянам переводиться из иностранных вузов в отечественные Фото: Константин ИВШИН

Депутат Государственной Думы РФ Василий Власов предложил разрешить россиянам, обучающимся в вузах недружественных стран, переводиться в отечественные вузы. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо Власова, которое он направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

В марте премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее безосновательно отчисленным из вузов недружественных стран россиянам продолжить обучаться в России на бесплатной основе. При этом, отмечает Власов, есть студенты, которых не отчислили, но они переживают за свое дальнейшее обучение и безопасность и поэтому хотят продолжить получать образование на родине.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания правового механизма для наделения граждан России, получающих образование по программам высшего образования в недружественных странах, правом по желанию переводиться в отечественные вузы и получать образование на бесплатной основе, если таковы были условия обучения в иностранном вузе, либо на платной основе, но на условиях, не превышающих стоимость обучения в предыдущем, иностранном вузе», — говорится в обращении.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Бречалов и Владимир Сегал представили документы в ЦИК для участия в выборах главы Удмуртии

Более 2 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов животных с начала года

9 впечатляющих фото Ижевска с высоты: тренировочный полет на вертолете, с помощью которого будут искать пропавших

«Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд рублей в 2022 году