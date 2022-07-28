Подростка 2006 года рождения ищут в Ижевске

В Ижевске ищут подростка 2006 года рождения. Как сообщает ПСО «Регион 18», утром 26 июля он вышел из дома по улице Первомайской в неизвестном направлении.

Приметы: рост 180-185 см, телосложение худощавое, в левом ухе сережка-крестик.

Был одет в черную футболку, черные джинсы и черные кеды.

Обладающих информацией о его местонахождении просят позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8-951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).

Обновлено: найден, жив.

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