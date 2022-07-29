29 июля в Ижевске ожидается переменная облачность и до +27 °С

Прогноз погоды в Ижевске на пятницу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 29 июля в Ижевске ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Температура воздуха составит +25..+27 °С. Скорость северо-восточного ветра достигнет 5-10 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до +13 °С. Ветер не изменит направления, но его скорость снизится до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске врачи впервые удалили опухоль без трепанации черепа

Александр Бречалов и Владимир Сегал представили документы в ЦИК для участия в выборах главы Удмуртии

9 впечатляющих фото Ижевска с высоты: тренировочный полет на вертолете, с помощью которого будут искать пропавших

«Авито» проинвестирует в доставку 3,5 млрд рублей в 2022 году