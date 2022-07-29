Роспотребнадзор одобрил для купания только 3 водоема в Удмуртии

В большинстве водоемов Удмуртии купаться по-прежнему нельзя
Фото: Анастасия Захарова
В Удмуртии по состоянию на 7 июля было выдано всего три санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам для использования в рекреационных целях (для отдыха). Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.
Безопасно купаться, согласно результатом анализов, можно в городском пруду Можги, в Пазяльском пруду Можгинского района и в пруду спортивного курорта «Чекерил» Завьяловского района.
Всего с конца мая текущего года было исследовано 180 проб воды по санитарно-химическим показателям, 303 пробы – по микробиологическим показателям, 269 проб – на содержание вирусов и 188 проб по паразитологическим показателям.
Больше всего несоответствий гигиеническим нормативам обнаружено по санитарно-химическим показателям – органическое загрязнение установлено в 180 пробах (почти 64 % от общего числа). Также есть превышения микробиологических показателей: 13,5 % проб не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию кишечной палочки, 7,1% – по содержанию энтерококков и 6,6 % – по содержанию общих колиформных бактерий.
Превышений по вирусологическим и паразитологическим показателям специалисты не выявили.
В этих водоемах наблюдается превышение гигиенических показателей:
- Ижевский пруд (Ижевский пляж), Ижевский пруд, р. Воложка г. Ижевск;
- Воткинский пруд г. Воткинск;
- Городской пруд г. Можга,
- Воткинский пруд;
- Центральный пруд с. Шаркан;
- Молчановский пруд с. Июльское;
- пруд с. Перевозное;
- Нахаловский пруд д. Большая Кивара;
- Головной пруд д. Пихтовка;
- пруд «Песчаный карьер» с. Селычка;
- пруд с. Якшур-Бодья;
- пруд с. Ягул;
- Молдаванский пруд;
- Камбарский пруд, южный берег Камбарского пруда,
- пруд с. Ильдибаево;
- пруд с. Алнаши;
- пруд на р. Пазялка;
- Мелекесский пруд с. Грахово;
- пруд «Санаторский»;
- пруд «Песчанка»;
- пруд «Пенсионерский» в п. Ува;
- пруд д. Балдейка;
- р. Иж с. Яган;
- р. Юс п. Кез;
- р. Лоза п. Игра;
- р. Кильмезь д. малые Сюмси;
- р. Чепца – п. Балезино, г. Глазов, с. Дебесы;
- р. Лекма с. Юкаменское;
- р. Кама п. Новый, р. Кама с. Каракулино.
Напомним, в июне к купальному сезону не был готов ни один водоем.
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