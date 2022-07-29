Роспотребнадзор одобрил для купания только 3 водоема в Удмуртии

В большинстве водоемов Удмуртии купаться по-прежнему нельзя Фото: Анастасия Захарова

В Удмуртии по состоянию на 7 июля было выдано всего три санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам для использования в рекреационных целях (для отдыха). Об этом сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Безопасно купаться, согласно результатом анализов, можно в городском пруду Можги, в Пазяльском пруду Можгинского района и в пруду спортивного курорта «Чекерил» Завьяловского района.

Всего с конца мая текущего года было исследовано 180 проб воды по санитарно-химическим показателям, 303 пробы – по микробиологическим показателям, 269 проб – на содержание вирусов и 188 проб по паразитологическим показателям.

Больше всего несоответствий гигиеническим нормативам обнаружено по санитарно-химическим показателям – органическое загрязнение установлено в 180 пробах (почти 64 % от общего числа). Также есть превышения микробиологических показателей: 13,5 % проб не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию кишечной палочки, 7,1% – по содержанию энтерококков и 6,6 % – по содержанию общих колиформных бактерий.

Превышений по вирусологическим и паразитологическим показателям специалисты не выявили.

В этих водоемах наблюдается превышение гигиенических показателей:

- Ижевский пруд (Ижевский пляж), Ижевский пруд, р. Воложка г. Ижевск;

- Воткинский пруд г. Воткинск;

- Городской пруд г. Можга,

- Воткинский пруд;

- Центральный пруд с. Шаркан;

- Молчановский пруд с. Июльское;

- пруд с. Перевозное;

- Нахаловский пруд д. Большая Кивара;

- Головной пруд д. Пихтовка;

- пруд «Песчаный карьер» с. Селычка;

- пруд с. Якшур-Бодья;

- пруд с. Ягул;

- Молдаванский пруд;

- Камбарский пруд, южный берег Камбарского пруда,

- пруд с. Ильдибаево;

- пруд с. Алнаши;

- пруд на р. Пазялка;

- Мелекесский пруд с. Грахово;

- пруд «Санаторский»;

- пруд «Песчанка»;

- пруд «Пенсионерский» в п. Ува;

- пруд д. Балдейка;

- р. Иж с. Яган;

- р. Юс п. Кез;

- р. Лоза п. Игра;

- р. Кильмезь д. малые Сюмси;

- р. Чепца – п. Балезино, г. Глазов, с. Дебесы;

- р. Лекма с. Юкаменское;

- р. Кама п. Новый, р. Кама с. Каракулино.

Напомним, в июне к купальному сезону не был готов ни один водоем.

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