38 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии за последние сутки

Выздоровели 18 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 4 человека. Об этом утром 29 июля сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 2 555 тестов на коронавирус, выявлено 38 новых случаев. В числе заболевших 6 детей до 14 лет, 8 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 18 человек.

На утро 29 июля 918 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 40 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 2 человека — в тяжелом состоянии, один из них – на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 122 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 796 пациентов. 4 047 человек скончались, из них 3 847 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 327 жителей региона. Из них 559 501 прошел оба этапа вакцинации. 176 951 житель республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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