Тело мужчины обнаружили в ливневом колодце в Ижевске

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Ижевске выясняются обстоятельства гибели мужчины, чье тело нашли в ливневом колодце. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«28 июля 2022 года в 16 часов на ул. Орджоникидзе г. Ижевска в ливневом колодце под железобетонной плитой на глубине около 2-х метров обнаружено тело неизвестного мужчины», - говорится в сообщении.

Давность наступления смерти составляет от трех до пяти лет, видимых телесных повреждений не обнаружено.

В рамках доследственной проверки устанавливается личность погибшего и причины его смерти.

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