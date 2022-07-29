Житель Ижевска украл кабину трактора

Кабину нашли и вернули владельцу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ижевске задержан 53-летний житель, который подозревается в краже кабины трактора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Ранее в полицию обратился 40-летний ижевчанин. Он сообщил, что после приобретения поддержанного трактора «МТЗ» отдал кабину в ремонт в автосервис. Отремонтировав и покрасив кабину, сотрудники автосервиса оставили ее на неогражденной территории на выходной. Однако после выходного кабина исчезла. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Установлено, что мужчина заметил оставленную на улице кабину и позвонил в пункт приема лома металла с намерением ее продать.

«Сотрудники пункта приема приехали за кабиной на эвакуаторе, заплатив за нее подозреваемому 2 000 рублей», - говорится в сообщении.

Похищенное имущество нашли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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