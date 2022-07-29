Двух из трех сбежавших пациентов психоневрологического интерната нашли в Удмуртии

Двух сбежавших пациентов нашли по прежнему месту проживания. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии сотрудникам МВД и МЧС удалось разыскать двух пациентов, сбежавших из психоневрологического интерната. Как сообщили в пресс-службе главы региона, психически больные и недееспособные мужчины 1991 и 1986 г.р. находились по прежнему месту проживания.

«Местонахождение третьего гражданина в настоящее время неизвестно», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два пациента Пижильского психоневрологического интерната в Сюмсинском районе самовольно покинули территорию ПНИ, перебравшись забор.

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