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Общество29 июля 2022 9:01

Двух из трех сбежавших пациентов психоневрологического интерната нашли в Удмуртии

Третьего продолжают искать
Источник:kp.ru
Двух сбежавших пациентов нашли по прежнему месту проживания.

Двух сбежавших пациентов нашли по прежнему месту проживания.

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии сотрудникам МВД и МЧС удалось разыскать двух пациентов, сбежавших из психоневрологического интерната. Как сообщили в пресс-службе главы региона, психически больные и недееспособные мужчины 1991 и 1986 г.р. находились по прежнему месту проживания.

«Местонахождение третьего гражданина в настоящее время неизвестно», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два пациента Пижильского психоневрологического интерната в Сюмсинском районе самовольно покинули территорию ПНИ, перебравшись забор.

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