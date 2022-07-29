Дезориентированного пенсионера ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»
В Ижевске ищут Казанцева Виктора Николаевича 1945 года рождения. Как сообщает ПСО «Регион 18», около 06:00 29 июля он вышел из дома на улице Молодежной в неизвестном направлении.
Отмечается, что мужчина дезориентирован.
Приметы: рост около 179 см, телосложение среднее, волосы короткие седые (на макушке залысина), глаза зеленые.
Был одет в светлую рубашку с коротким рукавом, черные классические брюки и темные ботинки.
При себе имел паспорт и медицинскую карту.
Обладающих информацией о его местонахождении просят незамедлительно позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда: 8-951-195-29-71 или в полицию: 02 (с мобильного 102).
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