Гороскоп на 30 июля: Девам не стоит полагаться на интуицию, Скорпионам пора браться за ум

Скорпионам пора браться за ум Фото: Диля Ахмадишина

Овен

Упрямство Овнов даст плоды. Друзья оценят ваше стремление к познанию, разделят ваше новое увлечение и поддержат вас.

Телец

День в компании самого себя - лучший день для Тельцов. Уделить время внутренним переживаниям необходимо для процветания в будущем.

Близнецы

Окружающие тянуться к Близнецам, видят в них лидера. Это ваш шанс проявить себя в настоящем деле и прийти к заслуженной награде.

Рак

Не стоит рассчитывать на любовь за красивые глаза. Любовь для Раков - тяжелый труд. Встретив своего человека, будьте готовы идти до конца вместе с ним.

Лев

Львы слишком привыкли помогать своему любимому человеку, сделав его несамостоятельным. Проявите мудрость и терпение. Дайте ему возможность сделать свои шаги к цели.

Дева

Интуиция Дев придет на помощь в сложной ситуации. Но не слишком полагайтесь на нее. В делах она может оказаться бесполезной.

Весы

Умерьте свой пыл. Ваши отношения крепнут на доверии к вам. Избыток страсти может отпугнуть партнера.

Скорпион

Скорпионам пора взяться за ум и закончить давно начатые дела. Отдых пройдет удачнее, если они не будут вас отвлекать.

Стрелец

Развлечения помогут вам отвлечься от суеты последних дней. Найдите для себя возможность активно отдохнуть и расслабиться в компании друзей.

Козерог

Мысли, которые вас тревожат в отношениях, не беспочвенны. Поделитесь переживаниями со своим партнером, чтобы прийти к обоюдному решению.

Водолей

Срывая злость на близких, Водолеи не смогут решить навалившиеся проблемы. Ваша жизнь на распутье. Звезды помогут вам, если вы сами будете работать.

Рыбы

Берегите свое время. Не тратьте его на незначительные мелочи. Позвольте себе сосредоточиться на главном в своей жизни.

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