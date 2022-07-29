Упростить получение российского гражданства для квалифицированных специалистов предложили в Госдуме

Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Госдумы РФ Иван Сухарев предложил сократить для ряда специалистов необходимый для получения гражданства срок трудовой деятельности в России. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария, которое он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Законодатель напомнил, что сейчас существует перечень профессий, обладатели которых могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. В частности, этот список включает в себя медиков и IT-специалистов. В то же время по закону перед подачей заявления эти специалисты должны проработать в России не менее года.

«Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части сокращения сроков трудовой деятельности по профессии из вышеупомянутого перечня с одного года до трёх или шести месяцев по аналогии с испытательным сроком, установленным трудовым законодательством, с последующим правом иностранных граждан и лиц без гражданства подачи заявления на приём в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в тексте обращения.

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