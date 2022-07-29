Глава Удмуртии возложил цветы к мемориалу погибших при обстреле в Белгороде

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках рабочей поездки возложил цветы к мемориалу погибших при обстреле со стороны Украины в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В своих соцсетях Александр Бречалов напомнил, что в результате обстрела 3 июля погибли 5 человек, еще четверо пострадали. На перекрестке улиц Попова и Маяковского, где обрушились обломки украинских ракет, образовался народный мемориал.

От обстрела пострадало 105 квартир, 15 домовладений подлежат сносу.

«Части жителей соседних домов изъявили о своём желании сменить место жительства. Этот вопрос сейчас прорабатывается индивидуально с каждым, подыскиваются варианты. Всего в ремонте находятся 59 домовладений, работы ведутся по внутренней и внешней отделкам», – рассказала первый заместитель министра строительства Белгородской области Оксана Козлитина.

Глава Удмуртии отметил, что у республики с Белгородской областью выстроены тесные взаимоотношения, несмотря на отдаленность регионов друг от друга.

«Хочу отметить оперативную и слаженную работу команды. Во время такой беды они полностью контролировали ситуацию, оказывали жителям всестороннюю помощь», – подчеркнул он.

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