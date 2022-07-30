42 случая коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

Проведено 3 103 теста на коронавирус, выявлено 42 новых случая Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 6 человек. Об этом утром 30 июля сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 3 103 теста на коронавирус, выявлено 42 новых случая. В числе заболевших 9 детей до 14 лет, 7 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 20 человек.

На утро 30 июля 918 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 40 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 3 человека — в тяжелом состоянии, один из них – на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 168 164 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 816 пациентов. 4 047 человек скончались, из них 3 847 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 699 327 жителей региона. Из них 559 501 прошел оба этапа вакцинации. 176 951 житель республики ревакцинировался.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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