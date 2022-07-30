Глава Удмуртии встретился с росгвардейцами и военнослужащими из республики в Белгородской области

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей поездки в Белгородскую область встретился с бойцами Росгвардии и военными из республики, проходящими службу на передовой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Все их заботы - о семьях и близких. У кого-то дети собираются в школу, кому-то надо решать бытовые вопросы родителей. Безусловно, мы со всеми вопросами поможем и максимально окружим заботой семьи наших бойцов. Им там нелегко, но они решительны, полны сил и точно понимают, за что сражаются. Мы поможем ребятам достичь задачи, которую поставила перед ними Родина. Огромный вклад в это вносят наши заводы, сельхозпредприятия, предприниматели и просто жители Удмуртии», - отметил он.

Руководитель региона передал бойцам письма и рисунки детей.

Отмечается, что в Удмуртии сейчас находятся 660 беженцев из зоны проведения СВО, 103 из них трудоустроены. В регионе открыты 810 вакансий в более чем 90 организациях.

Кроме того, республика направила в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью – в ЛДНР уехали электрогенераторы, медикаменты и продукты.

Напомним, в рамках рабочей поездки Александр Бречалов возложил цветы к к мемориалу погибших при обстреле в Белгороде.

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