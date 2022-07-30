В Удмуртии полицейские открыли огонь для остановки автомобиля

Водитель проигнорировал требование остановиться и ускорился, началась погоня. Фото: пресс-служба УМВД по УР

В Удмуртии на объездной дороге Игра – Глазов полицейским для остановки автомобиля пришлось применить табельное оружие. Как сообщает пресс-служба УМВД России по республике, водитель проигнорировал требование остановиться и ускорился, началась погоня.

«Скрываясь от полицейских, водитель неоднократно нарушил Правила дорожного движения: выезжал на полосу встречного движения, двигался с превышением скорости, не пропускал пешеходов», - говорится в сообщении.

Инспекторы ДПС через громкоговоритель неоднократно повторили требование остановиться, однако водитель на это не реагировал. Тогда было решено применить табельное оружие.

После нескольких выстрелов по колесам автомобиль съехал с трассы и начал двигаться по полю, а спустя короткое время остановился. Водитель пытался убежать, но все-таки был задержан. Им оказался 17-летний житель Балезинского района. От медосвидетельствования на состояние опьянения молодой человек отказался.

На нарушителя составили административные материалы. Автомобиль помещен на спецстоянку.

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