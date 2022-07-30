Аллерголог рассказал, что делать при укусах насекомых

Особенно опасны жалящие насекомые – осы, пчелы и шершни Фото: Иван МАКЕЕВ

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал о негативных последствиях укусов насекомых.

«Укусы насекомых бывают жалящие, колющие, и реакции на укусы могут быть связаны с аллергией, могут быть в виде инфекций, которые насекомые заносят в месте укуса. Оказывая помощь, нужно учитывать эти факторы и применять средства, которые не только убирают аллергическую реакцию, но и дезинфицируют», — объяснил он в беседе с RT.

По словам Поповича, особенно опасны жалящие насекомые – осы, пчелы и шершни. Их укусы могут привести к опасным для жизни реакциям, вплоть до анафилитического шока. Однако и укусы колющих насекомых вроде комаров, мошек и слепней также могут местно или системно вызывать довольно сильные реакции. Специалист рекомендует сразу же продезинфицировать место укуса антисептиком.

«Желательно на место укуса положить холод и, если есть возможность, применить противовоспалительные средства... Если человек сам по себе аллергик, то принять антигистаминный препарат. Если раньше наблюдали сильные реакции на укусы, лучше сходить к аллергологу, чтобы получить подробные рекомендации, какие средства заранее при себе иметь и какие меры помощи самому себе оказать», — заключил Попович.

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