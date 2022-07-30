Школьников в Удмуртии кормили опасным творогом и подозрительным фаршем

Подозрительный фарш был поставлен в МБУ «Качкашурская средняя образовательная школа» Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2022 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» проконтролировало поставки продуктов питания в 444 социально значимых учреждения Удмуртии (школы, детские сады, учреждения сферы здравоохранения). Как сообщает пресс-служба ведомства, за этот период выявлено 75 нарушений при поставках в 81 учреждение, в том числе 42 нарушения допущены уполномоченным лицом социальных учреждений, 17 - поставщиками продукции и 16 - производителями продукции.

Так, 22 июня одно из обществ с ограниченной ответственностью выработало 127,5 кг молочной продукции (творог 9% - 50 кг, сметана 20% - 50 кг, сметана 15% - 7,5 кг, творог 9% по 0,250 гр - 20 кг) из 130 кг пастеризованного молока. В ведомстве отмечают, что это невозможно, поскольку для производства 1 кг 9%-го творога нужно не менее 4 л молока, а для производства 1 кг 20%-ной сметаны требуется не менее 10 л молока. Подозрительный творог поставили в МБОУ «Армязьская средняя образовательная школа» Камбарского района. Уполномоченному лицу ООО, допустившему оформление производственных ветеринарно-сопроводительных документов из нелогичного объема сырья, ограничили доступ в ФГИС «Меркурий» на три месяца.

Также 22 июля было установлено, что один из глазовских потребительских кооперативов 23 июня из 20 кг говяжьего фарша (дата выработки 1 июня 2022 года, срок годности до 1 сентября 2022 года) каким-то образом выработал 20 кг говяжьего фарша с датой выработки 23 июня 2022 года и со сроком годности до 23 сентября 2022 года.

«Это невозможно согласно технологических процессов, т.к. фарш изготавливают из мяса. Организация увеличила срок годности производимой продукции», - говорится в сообщении.

Фарш был поставлен в МБУ «Качкашурская средняя образовательная школа». Уполномоченному лицу кооператива, допустившему данное нарушение в ФГИС «Ветис-Паспорт», направлено предупреждение.

Кроме того, было установлено, что уполномоченное лицо Кезской районной больницы в 2022 году не погасило ни одного из 386 ветеринарно-сопроводительных документов на поступившую продукцию. Ему направлено предостережение.

«Уполномоченным лицам организаций и индивидуальным предпринимателям, допустивших нарушения в ФГИС «ВетИС-Паспорт», за повторные нарушения ограничен доступ 6 уполномоченным лицам, 42 социально значимым учреждениям, допустившим несвоевременное гашение ВСД, объявлены предостережения», - отчитались в ведомстве.

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