В Ижевске 2 августа перекроют ряд улиц

Водителей просят заранее выбирать пути объезда Фото: Архив КП

2 августа в Ижевске в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск перекроют ряд центральных улиц. Об это сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничение будет действовать с 10:20 до 11:30 и затронет улицы Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинскую, Свободы, Бородина, М. Горького, К. Маркса и Милиционную (до парка сквера у ДД(ю)Т).

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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