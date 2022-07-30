Разлив нефтепродуктов на Ижевском пруду ликвидирован

Фото: vk.com/pssur

Разлив нефтепродуктов в Ижевском пруду ликвидирован. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«Специалисты Поисково-спасательной службы Удмуртии завершили работы на месте разлива нефтепродуктов в Ижевском пруду. Пятно ликвидировано», - написал он.

Фото: vk.com/pssur

Фото: vk.com/pssur

Напомним, сегодня в верховьях Ижевского водохранилища произошел разлив нефтепродуктов. По информации МУП «Ижводоканал», угрозы для потребителей питьевой воды нет.

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