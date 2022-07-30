Гороскоп на 31 июля: Овнов ждут сюрпризы на личном фронте, а Тельцам придется решать множество задач одновременно

Овнов ждут сюрпризы на личном фронте Фото: Диля Ахмадишина

ОВЕН

Возможны приятные сюрпризы на личном фронте, вплоть до предложения руки и сердца. Стоит быть аккуратнее во всем, что касается операций с деньгами.

ТЕЛЕЦ

Придется решать множество задач одновременно, но вы справитесь – если не со всеми, то с большинством.

БЛИЗНЕЦЫ

Откажитесь от любых экспериментов. Придерживайтесь заранее составленного плана – в этом случае вас ожидает неминуемый успех.

РАК

Первая половина дня будет тихой и спокойной, а вот вторая заставит вас понервничать. Сегодня крайне не рекомендуется спорить с начальством.

ЛЕВ

Вам пора сменить круг общения – нынешний вас угнетает. Вечером вам поступит хорошее известие откуда-то издалека.

ДЕВА

Тихий и спокойный денек. Лучше провести его в окружении родных и близких людей.

ВЕСЫ

Не торопитесь с принятием решений, даже самых незначительных. Тщательно обдумывайте каждый свой шаг.

СКОРПИОН

Вас ожидают положительные сдвиги на личном фронте. День будет состоять из самого разного общения – к вечеру вам захочется тишины.

СТРЕЛЕЦ

Если вы планировали дальнюю поездку, ее лучше отменить. Во второй половине дня может состояться непростой разговор со второй половинкой.

КОЗЕРОГ

Козероги встанут перед крайне непростым выбором. Звезды советуют слушать свое сердце.

ВОДОЛЕЙ

Крайне не рекомендуется сплетничать и просто обсуждать кого бы то ни было за глаза. Идеальный день для путешествий и дальних поездок.

РЫБЫ

Вы легко найдете общий язык с самыми разными людьми. Успешной будет любая деятельность, связанная с умственным трудом.

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