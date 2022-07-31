+28 градусов ожидается в Ижевске 31 июля

Ижевск летом Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 31 июля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит +26…+28°С. Ожидается переменная облачность, дождей не предвидится.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 750 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 5.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на август: Стрельцы поймают волну позитива, Рыбы построят планы на будущее

Какой автомобиль купить в Ижевске, чтобы было стильно и выгодно