Еще 45 жителей Удмуртии заболели коронавирусом

Коронавирус в Удмуртии Фото: Архив КП

На утро 31 июля, в Удмуртии коронавирусной инфекцией заразились еще 45 человек. В числе заболевших 13 детей до 14 лет, 6 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализировано 3 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения региона.

9 человек выздоровели, их выписали.

Летальных случаев нет. Итого по республике от коронавируса погибли 4 047 человек, из них 3 847 – с подтвержденным диагнозом.

Состояние 44 пациентов ковид-стационаров оценивается, как средней тяжести, 3 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 1 – на ИВЛ.

Всего на 31 июля в Удмуртии зарегистрировано 168 206 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 163 825 человек выздоровели.

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