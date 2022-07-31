При столкновении двух машин в Удмуртии погибли 2 человека

Кадры с месте ДТП в Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Смертельная авария произошла в Завьяловском районе Удмуртии около 3 часов ночи 31 июля. Все случилось на автомобильной дороге «Ижевск-Сарапул» перед д. Старый Чультем, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 2 человека. Еще 5 получили травмы, в том числе ребенок.

Проводилось деблокирование пострадавших. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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