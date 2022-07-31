Известный блогер Илья Варламов дебош ижевчан на остановке назвал «денацификацией»

Илья Варламов вновь упомянул Ижевск. Скриншот с видео youtube.com/c/ivarlamov

Известный блогер-урбанист Илья Варламов в очередном выпуске передачи «Че происходит» (18+) назвал «денацификацией» дебош ижевчан на остановке.

«Некие джентльмены решили избавить прекрасный Ижевск от омерзительной нацисткой символики. Она примерещилась им в желто-синих знаках пешеходного перехода… Я, конечно, не приветствую вандализм, но саму идею полностью поддерживаю. Я давно говорю, что от кислотных рамок на знаках давно пора избавляться», - сказал Варламов.

По его смелому предположению, возможно, эти люди были «радикальными урбанистами», которые хотели сделать город лучше.

«И вслед за неправильными и вредными дорожными знаками они пошли бы крушить неправильные заборчики вдоль дорог, снимать наружную рекламу, очищать деревья от побелки и всячески делать город лучше», - и тут же Илья Варламов подчеркнул, что это шутка и назвал ижевских дебоширов «животными».

Выпуск опубликован на YouTube-канале блогера с 3,74 миллионами подписчиков.

Напомним, инцидент произошел рано утром 21 июля. Дебоширы, один из которых был без штанов, с помощью урны сбивали дорожные знаки, выбегали на дорогу, громко кричали, матерились и пытались остановить проезжающие мимо автомобили. В итоге их привлекли к ответственности.

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