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Происшествия31 июля 2022 8:16

Житель Ижевска вступил в сговор с охранником и украл почти 100 тысяч рублей

Обворовал он магазин «Ашан»
Инга Коган
В Ижевске осудили 53-летнего местного жителя

В Ижевске осудили 53-летнего местного жителя

Фото: Архив КП

В Ижевске осудили 53-летнего местного жителя, которого признали виновным в 18 кражах из супермаркета «Ашан». Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

Установлено, что с января по март 2022 года мужчина вступил в преступный сговор с охранником магазина «Ашан». И совершал кражи из магазина: он просто не оплачивал часть товаров на кассе самообслуживания. Всего ему удалось украсть на общую сумму 95793 рубля.

В итоге воришку задержали. Он признал свою вину в полном объеме.

При вынесения приговора учитывались смягчающие наказание: он частично возместил ущерб, его состояние здоровья и то, что у него ей маленький ребенок на иждивении.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства, условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

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