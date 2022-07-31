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Общество31 июля 2022 9:10

Грозы ждут жителей Ижевска 1 августа

Будьте внимательны
Инга Коган
Грозы ждут Ижевск

Грозы ждут Ижевск

Фото: Архив КП

1 августа по Удмуртии и в Ижевске ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр. Жителей просят быть внимательными.

Ветер при грозе прогнозируется порывистый. Температура чуть понизится – до +20…+25°С.

По предварительному прогнозу, 2 августа кратковременные дожди сохранятся, но интенсивность их понизится.

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