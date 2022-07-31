Диетолог о продуктах, которые нельзя употреблять на завтрак

На завтрак лучше не пить кофе
Фото: Архив КП
Московский врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты нельзя употреблять на завтрак.
«Завтрак – первый прием пищи, который должен быть максимально полезным и «давать энергию и заряд на целый день», – сообщила Ирина Писаревав беседе с RT.
Не рекомендует она есть хлопья, быстрые завтраки. Они не насыщают организм надолго. А дрожжевые продукты, выпечка с сахаром могут вызывать вздутие и несварение.
«Жирные сорта мяса долго перевариваются, и это очень большая нагрузка для организма с утра. Фрукты лучше есть после основного приема пищи, в качестве перекуса», – подчеркнула специалист.
Лучше не принимать с утра цитрусовые соки. Также на голодный желудок лучше не пить кофе: он стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать выброс желчи.
Но что есть на завтрак?
По словам диетолога, пусть это будет легкобелковая пища: яйца, творог, кисломолочная продукция или каши.
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