Диетолог о продуктах, которые нельзя употреблять на завтрак

На завтрак лучше не пить кофе Фото: Архив КП

Московский врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие продукты нельзя употреблять на завтрак.

«Завтрак – первый прием пищи, который должен быть максимально полезным и «давать энергию и заряд на целый день», – сообщила Ирина Писаревав беседе с RT.

Не рекомендует она есть хлопья, быстрые завтраки. Они не насыщают организм надолго. А дрожжевые продукты, выпечка с сахаром могут вызывать вздутие и несварение.

«Жирные сорта мяса долго перевариваются, и это очень большая нагрузка для организма с утра. Фрукты лучше есть после основного приема пищи, в качестве перекуса», – подчеркнула специалист.

Лучше не принимать с утра цитрусовые соки. Также на голодный желудок лучше не пить кофе: он стимулирует секрецию соляной кислоты и может вызывать выброс желчи.

Но что есть на завтрак?

По словам диетолога, пусть это будет легкобелковая пища: яйца, творог, кисломолочная продукция или каши.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на август: Стрельцы поймают волну позитива, Рыбы построят планы на будущее

Какой автомобиль купить в Ижевске, чтобы было стильно и выгодно