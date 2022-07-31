На улице Ленина в Ижевске не работают светофоры

Светофоры не работают. Фото: Анастасия З.
В Ижевске на ул. Ленина, около остановки транспорта «Улица Маслюкова» не работают светофоры.
«Причем не работают все светофоры. Как для машин, так и для пешеходов. Никакго порядка – машины пропускают, как попало», - сообщила ижевчанка Анастасия.
Фото: Анастасия З.
Пробок пока нет, но скоро многие начнут возвращаться с дач и огородов. Автомобилисты, будьте внимательны.
РS: Светофоры - со слов очевидцев - уже включили.
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