На улице Ленина в Ижевске не работают светофоры

Светофоры не работают. Фото: Анастасия З.

В Ижевске на ул. Ленина, около остановки транспорта «Улица Маслюкова» не работают светофоры.

«Причем не работают все светофоры. Как для машин, так и для пешеходов. Никакго порядка – машины пропускают, как попало», - сообщила ижевчанка Анастасия.

Фото: Анастасия З.

Пробок пока нет, но скоро многие начнут возвращаться с дач и огородов. Автомобилисты, будьте внимательны.

РS: Светофоры - со слов очевидцев - уже включили.

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