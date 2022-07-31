Гороскоп на 1 августа: у Близнецов внезапные перемены, у Весов романтические изменения

Астропрогноз для наших читателей Фото: Архив КП

Овен

Самое время начать действовать. Начните воплощать свои идеи, но обязательно займитесь своим здоровьем. В этот день вы сможете наладить отношения с тем, с кем давно были в конфликтных отношениях.

Телец

Проявите особую внимательность – только так вы решите возникшие трудности на работе. Сто раз отмерьте, один раз отрежьте – перепроверяйте все сделанное, чтобы не сделать серьезную ошибку.

Близнецы

Новое – это хорошо забытое старое. Присмотритесь к тем, кто рядом. Именно они помогут вам в достижении ваших целей. Сегодня все получится, и внезапные перемены не помешают вам отлично провести время.

Рак

Не лучший период для воплощения ваших планов. Лучше переждать: скоро вас ждет то, к чему вы так долго стремились. Будьте аккуратны с финансами, да и по магазинам лучше пока не ходить.

Лев

У Львов возможны встречи с давними знакомыми. Кроме этого, вероятны новые романтические отношения. Работа будет приносить только удовольствие.

Дева

В начале дня вас ждут разочарования и неприятные события. Но чтобы день все же сложился удачно, нужно заняться творчеством. Хорошее время для учебы.

Весы

Как в деловых, так и романтических отношениях вас ждет нечто интересное. Готовьтесь – идут большие перемены.

Скорпион

В этот день не исключены полезные знакомства и предложения о сотрудничестве. Лучше сразу соглашаться, второго шанса не будет. Хороший день для выполнения мелких, но важных поручений.

Стрелец

Будьте настойчивы в принятии решения, которое вам выгодно. Обратите внимание на финансовую сторону ваших дел.

Козерог

С утра лучше решить все важные дела – так вы сможете заключить успешные договоры и получить прибавку к основному доходу.

Водолей

В этот день с помощью интуиции и хорошей фантазии вы справитесь с любыми сложностями. Постарайтесь провести его с близкими людьми – вы им нужны.

Рыбы

Не самый удачный день, но не расстраивайтесь – впереди у вас увлекательные события. Звезды советуют задуматься об отпуске.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дважды теряла волосы: поразительная история девушки из Ижевска, превратившей свою особенность в силу

На улице Ленина в Ижевске не работают светофоры