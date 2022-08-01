Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими и пятью пострадавшими на Сарапульском тракте

29-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA Vesta под управлением 40-летнего мужчины. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В лобовом столкновении двух автомобилей, случившемся на Сарапульском тракте в ночь на 31 июля, погибли мужчина и женщина, им было по 29 лет. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Смертельная авария произошла около 03:00 напротив дома №14 по ул. Сарапульский тракт. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA Vesta под управлением 40-летнего мужчины.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген Поло" и его пассажир - 29-летняя девушка - погибли на месте происшествия», - говорится в сообщении

Еще два пассажира «Фольксвагена», а также водитель «Весты» и два его пассажира, в том числе несовершеннолетняя девушка, получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП назначена проверка.

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