4 августа в Ижевске без дождей и +28 градусов

Лето продолжается!
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, ижевчане! Четверг, 4 августа, на календаре. Пока вы только собираетесь начать очередной рабочий день, расскажем о погоде на предстоящие сутки.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем переменная облачность, без осадков и +28 градусов. Ветер северо-восточный 1-2 м\с. Ночью ясно, +13 градусов, ветер северо-восточный 1-2 м\с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, днем атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 40 %, магнитное поле спокойное.
Отличного летнего дня, Ижевск!
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