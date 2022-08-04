15,5 тысяч веников и пучков трав отправила Удмуртия за границу с начала года

Грузоотправителям выдано 30 фитосанитарных сертификатов. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С начала 2022 года Удмуртия отправила за границу 15 567 штук веников из березы, пихты, липы, дуба и эвкалипта, пучков трав и запарок из травы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«Продукция вывозится в Казахстан – 9550 шт., Японию – 2000 шт., США - 1986 шт., Литву – 1500шт., Австрию – 285 шт., Израиль – 132 шт., Ирландию – 74 шт., Кипр - 40 шт», - говорится в сообщении.

За аналогичный период прошлого года Удмуртия экспортировала за границу всего 864 веника и пучков трав.

Вся продукция прошла лабораторный контроль, вредных организмов не обнаружено. Каждая партия соответствовала требованиям страны-импортера. Грузоотправителям выдано 30 фитосанитарных сертификатов.

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