18-летнего студента колледжа осудят в Ижевске за серию мошенничеств в отношении пожилых людей

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя – студента одного из колледжей. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, он обвиняется в совершении серии мошенничеств и покушений на мошенничество - всего 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Следствием установлено, что обвиняемый, которому на тот момент было 17 лет, стал участником преступной группы, занимавшейся хищением денег у пенсионеров. Организаторы звонили пожилым людям и сообщали, что их родственник попал в дорожную аварию. Узнав, какой суммой они располагают, мошенники договаривались о передаче «выкупа».

«Обвиняемый выполнял роль курьера. Получив у потерпевших денежные средства, он перечислял их на счета злоумышленников, оставляя себе 10%», - говорится в сообщении.

Кроме того, молодой человек похищал деньги с банковских карт, реквизиты которых покупал в мессенджере. С 28 апреля по 23 мая 2022 года от его действий пострадали 8 ижевчан в возрасте от 59 до 90 лет. Размер ущерба составил 1,1 млн рублей.

Одна из потерпевших, заподозрив неладное, заявила в полицию. Молодого человека задержали в подъезде при попытке получить очередную сумму денег.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.

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