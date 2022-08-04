Два человека пострадали в столкновении легковушек на трассе в Удмуртии

На участке федеральной трассы М-7 «Волга» в Малопургинском районе Удмуртии столкнулись 2 автомобиля. Фото: vk.com/psch37

Сегодня, 4 августа, на участке федеральной трассы М-7 «Волга» в Малопургинском районе Удмуртии произошла дорожная авария с двумя пострадавшими. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» пожарно-спасательной части №37.

«04 августа 2022 г. в 10:36 поступило сообщение о ДТП. На 129 км трассы М-7 столкнулись два легковых автомобиля», - говорится в сообщении.

Фото: vk.com/psch37

Фото: vk.com/psch37

Судя по фотографиям, столкнулись Chevrolet и LADA, в результате последняя опрокинулась. Сообщается, что в ДТП пострадали водитель и пассажир перевернувшегося авто. Деблокировка не потребовалась.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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