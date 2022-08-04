Гороскоп на 5 августа: Девам стоит быть аккуратнее с деньгами, а Козерогов ждут романтические знакомства

Девам стоит быть аккуратнее с деньгами. Фото: Лада Иванова

ОВЕН

Овнов могут ждать проблемы в отношениях с любимым человеком. Старайтесь сдерживать эмоции и не давать волю чувствам.

ТЕЛЕЦ

Тельцам не стоит погружаться в многозадачность: велик риск, что ни одно из начатых дел так и не будет закончено. Решайте вопросы последовательно, и у вас все получится.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды советуют Близнецам как следует отдохнуть. Чрезмерные нагрузки на работе могут быть чреваты непосильной усталостью. Лучше отвлекитесь и займитесь любимым делом.

РАК

Вам стоит побыть в одиночестве – сегодня вас легко спровоцировать на конфликт. Займитесь делами, которые давно откладывали на потом: сейчас самое время решить все проблемы с минимальными затратами и потерями.

ЛЕВ

Получайте удовольствие от мелочей: сегодня ничто не сможет испортить вам настроение. Возможно, стоит задуматься о подарке для близкого вам человека.

ДЕВА

Избегайте крупных покупок: Девам сегодня стоит быть аккуратнее с финансами. Сегодня вам лучше экономить, чем тратить.

ВЕСЫ

Весам стоит прислушаться к советам друзей – они будут полезны, особенно в важных делах. У вас сегодня удачный день для общения.

СКОРПИОН

У Скорпионов удачный день для отдыха в большой компании. Это поможет зарядиться положительными эмоциями. Сегодня вы как никогда раньше будете чувствовать себя «в своей тарелке».

СТРЕЛЕЦ

Не рискуйте: звезды говорят, что сейчас не лучшее время для авантюрных мероприятий. Лучше проведите этот день, решая бытовые вопросы: все будет складываться как можно лучше для вас.

КОЗЕРОГ

Козерогам звезды сулят романтические знакомства. Возможно, именно сегодня вы сумеете встретить свою вторую половинку.

ВОДОЛЕЙ

Если вы давно хотели попробовать в этой жизни что-то новое – дерзайте. Сегодня во всех начинаниях вас ждет успех.

РЫБЫ

У Рыб все благополучно в финансовом плане: не исключены неожиданные выгодные предложения. Но не пытайтесь гнаться за большим и не забывайте про близких.

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