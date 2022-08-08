Полисы ОМС с прежним названием компании менять не нужно

- Страховая медицинская организация ООО «Капитал Медицинское Страхование» до 2018 года имела наименование ООО «Росгосстрах-Медицина», все полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) с прежним наименованием компании действуют и обязательной замене не подлежат.

- Деятельность компании высоко оценена на федеральном уровне и заслуживает свое почетное место (более половины застрахованных в УР) ввиду того, что выполняют все возложенные на компанию договоренности и пользуются большим доверием со стороны застрахованных.

- Компания обеспечивает профессиональную защиту прав своих застрахованных граждан на БЕСПЛАТНУЮ медицинскую помощь по полису ОМС.

- «КАПИТАЛ МС» может оказать реальную помощь в получении бесплатной медицинской помощи, в том числе организовать запись к врачу;

- По полису ОМС Вы можете бесплатно пройти диспансеризацию, а «КАПИТАЛ МС» объяснит, какой объем обследований Вам гарантирован государством, а после прохождения диспансеризации проверить насколько качественно она проведена;

- Отделы по защите прав застрахованных компании ведут прием обращений и жалоб граждан, осуществляют экспертный контроль качества оказанной медицинской помощи застрахованным.

- По вопросам действия полиса ОМС или оказания бесплатной медицинской помощи по полису ОМС Вы можете обратиться по телефонам Контакт-центра: (3412) 51-32-38; 51-32-28, 8-800-100-81-02 (бесплатный по России).

Мы заботимся о Вашем здоровье!

Информация от партнера ООО «Капитал МС»