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Общество6 августа 2022 4:56

До +31 °С ожидается в Ижевске 6 августа

Осадков не обещают
Ирина Шутова
В Ижевске будет жарко и без осадков. Фото: Мария Бакланова

В Ижевске будет жарко и без осадков. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +29…+31 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Ночью также будет без осадков. Температура воздуха составит +12…+14 °С. Местами ожидается туман.

Хорошего вам дня!

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