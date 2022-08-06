До +31 °С ожидается в Ижевске 6 августа

В Ижевске будет жарко и без осадков. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +29…+31 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Ночью также будет без осадков. Температура воздуха составит +12…+14 °С. Местами ожидается туман.

Хорошего вам дня!

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