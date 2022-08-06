В Ижевске мужчина совершил сексуальное преступление в отношении 25-летней девушки в лесопосадке

Неизвестный мужчина изнасиловал девушку в лесопосадке Ижевска. Фото: архив

В Ижевске, 27 июля около 13 часов в лесопосадке на улице Ленина 25-летняя девушка собирала лекарственные травы. Во время этого занятия на нее напал неизвестный мужчина в возрасте около 25-30 лет и совершил сексуальное преступление. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Удмуртии.

Сотрудники полиции оперативно начали проводит розыскные мероприятия. Был составлен фоторобот злоумышленника, допрошена потерпевшая и свидетели.

Подозреваемого удалось задержать 4 августа за пределами республики. Им оказался 31-летний не судимый мужчина.

Следователь готовит материалы для заключения подозреваемого под стражу.

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