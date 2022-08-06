Гороскоп на 7 августа 2022 года: Тельцы проникнут в чужие мысли, у Близнецов фантазия станет реальностью, а Весы рискуют попасть в неприятную историю

Астропрогноз для всех знаков зодиака. Фото: архив

ОВЕН

Сегодня вам стоит забыть о проблемах и постараться отдохнуть. Устройте вечеринку, соберите самых близких людей и насладитесь вкусной едой и напитками.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, вы сегодня будете в центре внимания. Что именно будет привлекать взгляды людей - неизвестно, но вы явно поселитесь в памяти у одного человека, который будет засыпать и просыпаться с мыслями о вас.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, может роман на бумаге, пора воплотить в жизнь. Наберитесь храбрости и пригласите ваш объект воздыхания на свидание. Возможно, ваша фантазия станет реальностью.

РАК

Раки, постарайтесь сегодня как можно меньше говорить с сарказмом. Многие ваши собеседники могут вас неправильно понять и от этого могут быть проблемы.

ЛЕВ

Львы, вам стоит уделить внимание своей второй половинке. Устройте романтический ужин, спонтанную поездку вдвоем. Проведенное вместе время подарит вам теплые воспоминания и яркие эмоции.

ДЕВА

Девы, сегодня вам не стоит держать свои претензии в себе. Лучше поговорить о том, что вас не устраивает, чтобы между вами и вашими близкими не было недосказанности.

ВЕСЫ

Весы, вам сегодня не стоит гулять поздно вечером. Есть вероятность попасть в очень неприятную историю.

СКОРПИОН

Скорпионы, вам стоит объективно оценивать свои возможности. Не взваливайте на себя слишком много. Иначе ваше психологическое и физическое состояние ухудшиться.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, будьте внимательны при покупке дорогой техники сегодня. Есть вероятность, что вы наткнетесь на мошенников, которые захотят на вас нажиться.

КОЗЕРОГ

Козероги, вам стоить сегодня следить за своим здоровьем. При малейшем недомогании вам стоит остаться дома и отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, сегодня вам стоит придумать что-то интересное и необычное, чтобы этот день был ярким и насыщенным. Вам давно пора впустить праздник в свою жизнь.

РЫБЫ

Рыбы, вам стоит стоит быть честными со своими близкими людьми. Ложь ни к чему хорошему не приведет, даже если она во благо.

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